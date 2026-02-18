Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima en Details
El clima en Río Negro para la mañana de hoy se presenta con intervalos de nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.8°C. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad alcanza un notable 82%, lo que podría hacer sentir el aire un poco denso. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. La clima puede influir en las actividades al aire libre, por lo que es prudente planificar adecuadamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Al avanzar hacia la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 17.1°C. Se mantendrán leves ráfagas de viento con una velocidad máxima de 22 km/h. La sensación térmica podría variar debido a los vientos y la humedad. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, manteniéndose la nubosidad parcial y temperaturas que empiezan a descender. El viento disminuirá ligeramente, pero no lo suficiente como para que pase desapercibido.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Dado el nivel de humedad, se recomienda mantenerse hidratado y tener prendas livianas que permitan transpirar. El uso de bloqueador solar sigue siendo importante, aunque el día sea nuboso, ya que los rayos UV pueden atravesar las nubes.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026
Hoy, en Río Negro, el amanecer se producirá a las 8:33 AM y el atardecer está previsto para las 5:51 PM. Estos datos astronómicos son importantes para quienes planifiquen actividades al aire libre como caminatas o excursiones.