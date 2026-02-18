El clima en Río Negro para la mañana de hoy se presenta con intervalos de nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.8°C. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad alcanza un notable 82%, lo que podría hacer sentir el aire un poco denso. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. La clima puede influir en las actividades al aire libre, por lo que es prudente planificar adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al avanzar hacia la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 17.1°C. Se mantendrán leves ráfagas de viento con una velocidad máxima de 22 km/h. La sensación térmica podría variar debido a los vientos y la humedad. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, manteniéndose la nubosidad parcial y temperaturas que empiezan a descender. El viento disminuirá ligeramente, pero no lo suficiente como para que pase desapercibido.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Dado el nivel de humedad, se recomienda mantenerse hidratado y tener prendas livianas que permitan transpirar. El uso de bloqueador solar sigue siendo importante, aunque el día sea nuboso, ya que los rayos UV pueden atravesar las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Hoy, en Río Negro, el amanecer se producirá a las 8:33 AM y el atardecer está previsto para las 5:51 PM. Estos datos astronómicos son importantes para quienes planifiquen actividades al aire libre como caminatas o excursiones.