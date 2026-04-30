Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 43m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Este 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Este 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 4 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 6 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Norte 10 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Norte 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Norte 9 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 10 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Norte 11 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Norte 9 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.