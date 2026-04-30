El tiempo en Buenos Aires hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:27
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|9°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|9°
|9°
|Suroeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|8°
|10°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|8°
|12°
|Suroeste 0 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|8°
|10°
|Este 1 - 2 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|8°
|10°
|Este 1 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|9°
|Este 2 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|9°
|Noreste 4 - 6 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Norte 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Norte 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|20°
|20°
|Norte 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Norte 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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