Clima esta mañana en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en los 7.9°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad estará en el rango alto, alrededor del 85%. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 13 km/h, ofreciendo una sensación fresca. Será un buen momento para disfrutar del aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá fresco con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso y la probabilidad de lluvia es baja. Los vientos continuarán soplando entre 11 km/h y 21 km/h. Es ideal llevar una chaqueta ligera si planeas salir, ya que la brisa puede sentirse un poco fría. En cuanto a condiciones astronómicas, el sol se pondrá a las 18:06, ofreciendo una ocasión perfecta para disfrutar de un hermoso atardecer.