Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima hoy
Clima esta mañana en Santa Fe
Esta mañana en Santa Fe, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en los 7.9°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad estará en el rango alto, alrededor del 85%. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 13 km/h, ofreciendo una sensación fresca. Será un buen momento para disfrutar del aire libre sin preocupaciones por la lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche, el clima se mantendrá fresco con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso y la probabilidad de lluvia es baja. Los vientos continuarán soplando entre 11 km/h y 21 km/h. Es ideal llevar una chaqueta ligera si planeas salir, ya que la brisa puede sentirse un poco fría. En cuanto a condiciones astronómicas, el sol se pondrá a las 18:06, ofreciendo una ocasión perfecta para disfrutar de un hermoso atardecer.