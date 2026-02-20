Alerta por un diluvio sin precedentes:

Alerta por tormentas

Un nuevo e intenso episodio climático vuelve a poner en alerta a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió múltiples advertencias por la llegada de un diluvio histórico, acompañado por tormentas severas, caída de granizo, lluvias torrenciales, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían rozar los 80 km/h.El fenómeno impacta desde el miércoles y se extenderá hasta el jueves, generando complicaciones en diversas provincias.

Tormentas y lluvias en Buenos Aires.

Tormentas intensas: las provincias alcanzadas por la alerta

El sistema de mal tiempo cubrirá una amplia zona del territorio nacional. Las alertas incluyen regiones de:

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

La Pampa

San Luis

Mendoza

La Rioja

Catamarca

Salta

En estas áreas, el SMN advierte la presencia de tormentas aisladas pero de variada intensidad, con posibilidad de que algunas alcancen el nivel de tormentas fuertes. La combinación de lluvias intensas en lapsos cortos, el granizo y la energía eléctrica atmosférica aumentan el riesgo de anegamientos y cortes de luz.

Tormenta; lluvia, Buenos Aires.

Qué se espera en las zonas con alerta amarilla

Para los sectores bajo alerta amarilla, el organismo anticipa un escenario dominado por:

Lluvias abundantes en períodos muy breves , que pueden generar acumulaciones significativas.

Fuerte actividad eléctrica , frecuente y sostenida.

Ráfagas intensas , con picos que podrían alcanzar los 80 km/h .

Granizo ocasional, especialmente en áreas urbanas y rurales de las provincias mencionadas.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar estos registros en sectores puntuales donde se desarrollen núcleos de tormenta más violentos.

Un cóctel de fenómenos severos

El ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, sumado a perturbaciones atmosféricas de nivel medio, favorece la formación de tormentas de rápida evolución y corta duración, pero de gran intensidad. Esto explica por qué los eventos pueden desarrollarse en pocos minutos y causar impactos importantes.

Recomendaciones oficiales del SMN

Ante la magnitud del fenómeno, el SMN aconseja a la población tomar precauciones para reducir riesgos y evitar accidentes. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar salir de casa salvo que sea estrictamente necesario.

No sacar la basura y mantener desagües y sumideros limpios para favorecer el drenaje del agua.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante la tormenta.

Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás en la calle, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Un evento para seguir de cerca

Con 48 horas críticas por delante, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los reportes oficiales del SMN y de los organismos locales. Las próximas horas serán clave para monitorear la evolución de un sistema que podría dejar registros de lluvia y actividad eléctrica poco habituales para esta época.