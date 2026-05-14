Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

El pronóstico para Entre Ríos este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:42 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 4 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.