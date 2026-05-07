Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sureste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 26 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:03 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 53 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sureste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sureste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sureste 21 - 39 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sureste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sureste 18 - 37 km/h 0% Soleado
09:00 10° Sureste 19 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sureste 16 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 18 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 21 - 42 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sur 26 - 51 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 25 - 53 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sur 23 - 51 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 23 - 46 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 20 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 15 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 14 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 10° Este 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.