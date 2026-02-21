Tormentas, Vientos, ráfagas de viento. Foto: Unsplash

El fin de semana resulta el momento favorito de muchas personas, ya que representa el descanso y la oportunidad de realizar paseos y distintos planes. En este contexto, conocer el estado de clima es fundamental en Buenos Aires, en especial porque aparecerá un particular fenómeno.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, no habrá lluvias durante el sábado 21 y domingo 22 de febrero, aunque sí dirá presente una complicación que puede generar malestar.

Vientos, ráfagas de viento. Foto: Unsplash

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

La buena noticia para aquellos que desean salir durante el fin de semana en Buenos Aires es que no se esperan altas temperaturas, y el clima se mantendrá agradable para disfrutar al aire libre.

Tanto el sábado 21 como el domingo 22 de febrero la temperatura estará entre los 20° y 28° en ambas jornadas. Esto permitirá no padecer del calor intenso que se percibió en CABA y sus alrededores semanas atrás.

El fenómeno que afectará a Buenos Aires durante el fin de semana

Sin embargo, el sábado aparecerán importantes ráfagas de viento desde la noche, que tocarán los 50 kilómetros por hora. Previamente, el cielo estará parcialmente nublado, que pasará a mayormente nublado desde la tarde.

Llegan importantes ráfagas de viento en Buenos Aires. Foto: SMN

Finalmente, el domingo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de todo el día, en la previa del regreso de las lluvias a Buenos Aires, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional. De todos modos, el viento volverá a decir presente sobre el territorio bonaerense.

Tanto a la madrugada como a la tarde, aparecen ráfagas de viento en el pronóstico, con cifras que tocan los 50 kilómetros por hora. Esto ayudará a mantener las temperaturas en las cifras mencionadas, sin que haya una escalada que lleve a un calor más intenso.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Según los datos compartidos por el SMN, se acercan nuevas lluvias, aunque todavía habrá días para disfrutar del tiempo. El comienzo de la próxima será con agua en Buenos Aires.

En detalle, para el lunes 23 de febrero se pronostican tormentas aisladas desde la tarde. Las probabilidades por el momento están en 40%, aunque pueden aumentar con el correr de los días.

El próximo lunes vuelven las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, se espera un cielo mayormente nublado, con cifras de temperatura similares a los días anteriores.

Recomendaciones del SMN por tormentas: qué hacer y qué no