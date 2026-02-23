Esta mañana, el clima en Buenos Aires estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que el día se mantendrá fresco, con vientos predominantes que alcanzan una velocidad media de 10 km/h. Puedes encontrar más detalles sobre el pronóstico aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas subirán ligeramente hasta alcanzar un máximo de 15.7°C, mientras que la velocidad del viento se mantendrá cercana a los 21 km/h. La humedad relativa alcanzará hasta un 92%, lo que mantendrá una sensación de humedad bastante alta en el ambiente. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente.

Observaciones astronómicas para Buenos Aires

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026 es información importante para aquellos interesados. La salida del sol será a las 8:05 y se pondrá a las 17:52, por lo que tendremos un total de apenas más de 9 horas de luz diurna. La luna se levantará a las 17:06 y se ocultará a las 07:37, proporcionando un escenario ideal para quienes desean realizar observaciones astronómicas durante la noche.