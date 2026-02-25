Lluvias y tormentas intensas. Foto: IA/Canal26

El agua vuelve a decir presente en Argentina, por lo que habrá que tener a mano paraguas. El pronóstico se actualizó y advirtió que se acercan intensas tormentas que golpearán distintas zonas del país durante el jueves 26 de febrero.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, durante este jueves se darán fenómenos peligrosos que requieren de ciertos cuidados, producto de las tormentas que pueden estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica, por ejemplo.

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Alerta por tormentas para el jueves 26 de febrero

Actualmente, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para un total de seis provincias, una de ellas en el norte del país.

Cabe recordar que la advertencia de color amarillo representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por un lado, Salta espera intensos fenómenos que se darán por la noche. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h”, detallan desde el SMN.

Alerta amarilla por tormentas. Foto: SMN

Por el otro, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Rioja también tienen pronosticadas tormentas. En este caso, también se espera que el peor momento ocurra en las últimas horas del jueves 26.

En este caso, detallaron que “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”. Además, indicaron que la precipitación acumulada puede ser de “entre 20 y 40 mm”.

Cuándo vuelve la ola de calor a Buenos Aires

Luego de una semana con temperaturas moderadas y mañanas frescas, el calor volverá a ganar protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas irán en aumento progresivo hacia la primera semana de marzo.

Según el pronóstico, entre el jueves y el viernes las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 °C y 27 °C, con días mayormente soleados y sin probabilidades de lluvia.

Sin embargo, el aumento de temperatura llegará el domingo 1 de marzo, cuando la máxima alcance los 32 °C. Aunque el pico de calor se sentirá con más fuerza el lunes con una temperatura prevista de 32 °C y una mínima elevada de 23 °C, anticipando un ambiente más pesado y típico de verano. Para el martes, si bien bajará levemente, el termómetro seguirá alto con 30 °C de máxima.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: SMN.

Durante toda la semana no se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo estable acompañará el ascenso de las marcas térmicas. Así, quienes estaban esperando el regreso del calor intenso en la Ciudad ya pueden prepararse: el verano vuelve a hacerse sentir desde el domingo y especialmente el lunes.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN