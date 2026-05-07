Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (13 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 39 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:04
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|10h 7m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:04 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 39 - 70 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Norte 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Suroeste 12 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 18 - 31 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Suroeste 19 - 34 km/h
|80% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Suroeste 20 - 34 km/h
|80% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 18 - 35 km/h
|80% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 18 - 31 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Suroeste 31 - 52 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|12°
|12°
|Suroeste 34 - 60 km/h
|90% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 35 - 61 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 34 - 62 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 35 - 62 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 35 - 64 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|11°
|11°
|Suroeste 35 - 64 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Suroeste 36 - 63 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Suroeste 37 - 65 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 68 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 70 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 69 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 39 - 69 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Suroeste 38 - 69 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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