Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Suroeste 18 - 35 km/h
Lluvia
80% 1.5 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Suroeste 35 - 64 km/h
Lluvia
60% 0.7 mm
Noche
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 39 - 69 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 39 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:04 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 39 - 70 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Suroeste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Suroeste 18 - 31 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 19 - 34 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 20 - 34 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 18 - 35 km/h 80% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Suroeste 18 - 31 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Suroeste 31 - 52 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 34 - 60 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Suroeste 35 - 61 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 34 - 62 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 35 - 62 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 11° 11° Suroeste 35 - 64 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Suroeste 35 - 64 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Suroeste 36 - 63 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 37 - 65 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Suroeste 39 - 68 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Suroeste 39 - 70 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Suroeste 39 - 69 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Suroeste 39 - 69 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Suroeste 38 - 69 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.