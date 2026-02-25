Tormentas Foto: Foto generada con IA

Un temporal de características excepcionales se aproxima y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta roja ante la inminente llegada de lo que muchos describen como la tormenta del siglo. El organismo confirmó que las precipitaciones persistirán durante 72 horas consecutivas, acompañadas de vientos que pueden alcanzar hasta 50 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

La advertencia no solo se basa en la cantidad de lluvia esperada, sino en la intensidad y extensión del fenómeno. Según el SMN, este frente de tormentas impactará especialmente en el centro del país, afectando varias provincias de forma simultánea y generando condiciones que podrían complicar tanto la movilidad como la infraestructura en regiones urbanas y rurales.

Un temporal que marcará la semana

El SMN adelantó que el clima inestable comenzará a hacerse sentir desde el miércoles, cuando el temporal avance con vientos del este que alcanzarán los 51 km/h, lluvias intensas y acumulados que podrían llegar hasta los 19 mm en algunas zonas, incluyendo la provincia de San Luis. La temperatura oscilará entre los 25° y los 14°, anticipando un marcado descenso térmico producto del ingreso del frente frío asociado al fenómeno.

Las condiciones no mejorarán rápidamente. El organismo sostuvo que la inestabilidad se prolongará hasta el viernes por la noche, con posibilidades de chaparrones adicionales durante los días siguientes. Esto convierte al episodio en uno de los más extensos registrados en la temporada.

Cuándo llegarán las lluvias a Buenos Aires

El SMN también informó que el temporal alcanzará a la provincia de Buenos Aires durante la noche del viernes 27, afectando principalmente las localidades del sur bonaerense. Entre las áreas más comprometidas se encuentran Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pigüé, donde se esperan lluvias intensas y ráfagas significativas.

En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó un pronóstico diferente, aunque marcado por variaciones bruscas. El miércoles se prevé una mañana fresca con 17° y una tarde soleada de 26°. El jueves continuará con cielo despejado y máximas de 26°, mientras que el viernes se pronostican máximas de 28° y condiciones estables antes del ingreso de las tormentas. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar los 30° el sábado y 31° el domingo con cielo despejado.

Zonas más afectadas y riesgos asociados

El SMN destacó que la tormenta se caracterizará por una alta presencia de actividad eléctrica y ráfagas violentas, lo que incrementa el riesgo de anegamientos, cortes de energía, caída de árboles y complicaciones en rutas. Además, la duración prolongada del temporal podría saturar suelos y elevar el riesgo de crecidas repentinas.

Regiones del centro del país, particularmente las provincias cercanas a San Luis y áreas del sur bonaerense, se encuentran bajo especial vigilancia por la posibilidad de daños en infraestructura, interrupciones en el transporte y afectación a actividades productivas.

Un llamado a la prevención

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan extremar cuidados: evitar circular durante las tormentas, asegurar objetos sueltos en exteriores, mantenerse informado mediante canales oficiales y estar atentos a eventuales disposiciones de Defensa Civil.

Todo indica que los próximos días estarán marcados por un temporal histórico, cuyo impacto dependerá tanto de la intensidad del fenómeno como de las medidas preventivas que se adopten a tiempo.