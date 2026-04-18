Cuándo llueve en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Después de varios días marcados por lluvias, humedad elevada y condiciones inestables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita hacia un fin de semana con clima favorable, ideal para actividades al aire libre. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado y el domingo presentarán temperaturas agradables, baja probabilidad de precipitaciones y cielo variable, mientras que el regreso de las lluvias recién se espera para el inicio de la próxima semana.

Cómo estará el clima durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA Canal 26

La mejora en las condiciones trae alivio luego de jornadas complejas desde el punto de vista climático, con registros de agua acumulada y oscilaciones térmicas propias del otoño avanzado.

Sábado 18: el mejor día del fin de semana

Según los especialistas, el sábado será la jornada más favorable para planes recreativos y actividades al aire libre. Se espera cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima cercana a los 27°C y una mínima de alrededor de 16°C.

No hay pronóstico de lluvias y el nivel de humedad será moderado, generando una sensación primaveral en plena transición otoñal. Estas condiciones hacen del sábado el día ideal para paseos, eventos al aire libre y reuniones.

Domingo con más nubes, pero sin lluvias relevantes

El domingo 19 de abril mantendrá la tendencia positiva, aunque con mayor presencia de nubosidad. Las temperaturas se moverán entre 18°C y 25°C, con bajas probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Si bien el cielo estará algo más cubierto que el sábado, el tiempo se mantendrá estable y sin fenómenos meteorológicos de relevancia.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El cambio de escenario climático llegará recién hacia el lunes 20 de abril, cuando el SMN anticipa el retorno de la inestabilidad. Durante esa jornada podrían registrarse lluvias aisladas, intercaladas con breves mejoras, y temperaturas que bajarán levemente, con marcas entre 19°C y 23°C.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Para el martes 21, el pronóstico indica un descenso térmico más marcado, con una máxima que rondará los 19°C, mientras el cielo permanecerá parcialmente nublado y el tiempo tenderá a estabilizarse nuevamente.

Qué tener en cuenta para el inicio de la próxima semana

El regreso de las lluvias será gradual y no se esperan, por el momento, eventos de intensidad significativa en el AMBA. Sin embargo, el SMN recomienda:

Consultar el pronóstico actualizado diariamente

Prestar atención a posibles avisos por lluvias aisladas

Considerar el descenso de temperatura a partir del martes

Este comportamiento del clima responde a un patrón típico del otoño, con alternancia entre períodos secos y breves episodios de inestabilidad.

Resumen del pronóstico para el AMBA

Sábado 18 : despejado, 16°C a 27°C

Domingo 19 : nublado, 18°C a 25°C

Lunes 20 : lluvias aisladas, 19°C a 23°C

Martes 21: más fresco y estable, máxima de 19°C

Así, el fin de semana se presenta como una ventana ideal de buen tiempo antes del retorno de las lluvias, una noticia que muchos esperaban para organizar planes sin paraguas en el AMBA.