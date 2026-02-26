Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima actual
Hoy en Formosa, el clima promete ser variado. Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 7.9°C. La humedad alcanzará niveles elevados, rondando el 96%, lo cual podría incrementar la sensación térmica. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad promedio de 15 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Para la tarde y noche, se espera que las condiciones sean estables, aunque el día seguirá con algo de nubosidad. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 20.5°C. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando un nivel mínimo del 41%. Aunque no hay pronósticos de lluvia, es recomendable salir con paraguas ya que el clima puede ser impredecible. Vientos moderados continuarán soplando, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h.
Observaciones astronómicas
Un acontecimiento importante para los observadores astronómicos: el amanecer está previsto para las 07:37 y la puesta del sol será a las 18:08. El período diurno será ideal para actividades al aire libre antes del atardecer.