Hoy en Formosa, el clima promete ser variado. Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 7.9°C. La humedad alcanzará niveles elevados, rondando el 96%, lo cual podría incrementar la sensación térmica. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad promedio de 15 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones sean estables, aunque el día seguirá con algo de nubosidad. Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 20.5°C. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando un nivel mínimo del 41%. Aunque no hay pronósticos de lluvia, es recomendable salir con paraguas ya que el clima puede ser impredecible. Vientos moderados continuarán soplando, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h.

Observaciones astronómicas

Un acontecimiento importante para los observadores astronómicos: el amanecer está previsto para las 07:37 y la puesta del sol será a las 18:08. El período diurno será ideal para actividades al aire libre antes del atardecer.