Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy en La Rioja, nos espera un día clima parcialmente nuboso. Comenzando la jornada en la mañana, las temperaturas mínimas serán de alrededor de 6°C. A lo largo del día, la humedad alcanzará un 40%, proporcionando un ambiente agradable sin excesiva humedad. No se esperan precipitaciones significativas, así que será un buen momento para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Al avanzar hacia la tarde y la noche, las temperaturas máximas rondarán alrededor de 21.1°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h, haciendo que la brisa sea leve y confortable. La presión atmosférica estará relativamente estable a lo largo del día, lo cual es típico para la región en esta época del año.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026
El sol iluminará el cielo de La Rioja desde las 08:18 de la mañana hasta las 18:35 de la tarde. Esto nos proporciona un día con bastante luz, ideal para disfrutar de las actividades diurnas antes de que el sol se ponga en el anochecer.