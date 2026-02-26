Hoy en San Luis, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.5°C. Se espera que la sensación térmica sea fresca durante la mañana, invitando a abrigarse para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, se prevén temperaturas máximas que rondarán los 17.7°C, con un cielo que se mantendrá parcialmente cubierto. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h. A medida que avance el día, la humedad alcanzará un valor máximo de 66%. Es un buen momento para planificar actividades al aire libre pero llevando una chaqueta ligera por si refresca más tarde.

Por la noche, el cielo seguirá mostrando algunas nubes y las temperaturas descenderán un poco, oscilando alrededor de los 7.5°C. Es recomendable llevar una prenda de abrigo adicional si se tiene pensado salir. Además, con la ausencia de precipitaciones, los eventos nocturnos o paseos estarán libres de interrupciones por lluvias.