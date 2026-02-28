Hoy, Buenos Aires experimentará un clima interesante, con un cielo que mantendrá una apariencia parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, lo que requiere un abrigo ligero para quienes salgan temprano. El viento marcará presencia con una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y hacia la noche, el clima se mantendrá con condiciones similares, sin precipitaciones esperadas. La temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. La humedad, no obstante, será notable a lo largo del día, ubicándose en un rango de entre 55% y 92%.

Observaciones astronómicas

El sol en Buenos Aires saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, lo que permitirá una jornada relativamente corta de luz diurna.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Dada la variabilidad de las temperaturas durante el día, es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios; un abrigo es recomendable para la mañana y la noche, mientras que una camisa ligera podría ser suficiente para las horas donde el sol esté más presente.