Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Tiempo hoy
Hoy, Buenos Aires experimentará un clima interesante, con un cielo que mantendrá una apariencia parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, lo que requiere un abrigo ligero para quienes salgan temprano. El viento marcará presencia con una velocidad máxima de 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En horas de la tarde y hacia la noche, el clima se mantendrá con condiciones similares, sin precipitaciones esperadas. La temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. La humedad, no obstante, será notable a lo largo del día, ubicándose en un rango de entre 55% y 92%.
Observaciones astronómicas
El sol en Buenos Aires saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, lo que permitirá una jornada relativamente corta de luz diurna.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires
Dada la variabilidad de las temperaturas durante el día, es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios; un abrigo es recomendable para la mañana y la noche, mientras que una camisa ligera podría ser suficiente para las horas donde el sol esté más presente.