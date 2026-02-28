El pronóstico del clima para este sábado 28 de febrero de 2026 en La Rioja anticipa un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, el cielo estará moderadamente cubierto, pero se espera un clima mayormente seco ya que la probabilidad de precipitación es mínima, con niveles de humedad en torno al 66%. Las temperaturas rondarán entre los frescos 6°C al amanecer, subiendo paulatinamente a medida que el día avance.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche, el clima continúa con su tónica de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán su máxima de 21.1°C, ofreciendo una jornada agradable. Hacia el atardecer, las condiciones meteorológicas permanecerán estables, con un leve descenso en la temperatura a medida que la noche se acerque, pero sin grandes cambios a la vista.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Hoy el sol saldrá en La Rioja a las 07:47 y se pondrá a las 18:35. Este fenómeno astronómico marca el comienzo y fin del día, ofreciendo alrededor de 10 horas y 48 minutos de luz solar hoy.