Pronóstico del clima en Tucumán para la mañana de hoy

Esta mañana en Tucumán, el clima será mayormente nuboso. La temperatura mínima será de 8.5°C con una máxima que alcanzará los 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 7 km/h, aportando una brisa constante. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, Tucumán experimentará cielos parcialmente cubiertos. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar preparado por si surge alguna lluvia ligera inesperada. Los vientos continuarán soplando, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. La visibilidad será buena durante toda la noche, ideal para aquellos que planean actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Observadores del cielo tendrán hoy la oportunidad de disfrutar de un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana. La salida del sol está prevista para las 08:06 y el atardecer será a las 18:35, ofreciendo un día de luz solar abundante.