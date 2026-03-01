Condiciones climáticas por la mañana

Hoy en Buenos Aires, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5.6°C y los 15.7°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad rondará en un 55%. Además, se prevén vientos del norte con velocidades que alcanzarán los 21 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, es aconsejable estar preparado para cambios inesperados en el clima..

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C. Los vientos soplarán a 14 km/h, disminuyendo ligeramente respecto a la mañana. El clima seguirá siendo mayormente nuboso con momentos de sol. Hacia la noche, el cielo se tornará más nuboso, pero sin probabilidades significativas de lluvia. La sensación de frío podría ser más acentuada debido a los vientos, por lo que se sugiere llevar abrigo si se sale al aire libre. En términos de visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026. El sol saldrá a las 08:05 y se ocultará a las 17:52, brindando unas pocas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.