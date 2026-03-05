Hoy, en Chubut, el clima estará parcialmente nuboso por la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 7.3°C, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 79%. La intensidad del viento no será significativa, con velocidades máximas de 19 km/h, lo que propiciará un ambiente tranquilo al comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando máximas cercanas a los 14.7°C. La humedad descenderá ligeramente durante estas horas, pero seguirá siendo notable. Aunque no se espera lluvia, el viento puede aumentar de intensidad, llegando a ráfagas de hasta 32 km/h, por lo que es recomendable llevar alguna protección si se planea estar al aire libre durante un tiempo prolongado.