En Mendoza, el clima de este jueves 5 de marzo de 2026 se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con una humedad en torno al 37%.

La jornada comenzará tranquila, sin precipitaciones significativas, permitiendo desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes. El viento se sentirá durante el día, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual ayudará a la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche en Mendoza, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, con las temperaturas subiendo hasta un máximo de 17.5°C. Las condiciones generales seguirán siendo agradables, con viento moderado que apenas variará en intensidad.

No se esperan precipitaciones, lo que favorece a aquellos que tengan planes al aire libre. La luna se manifestará brevemente con su fase en el cielo, aunque los detalles precisos no muestran fenómenos astronómicos destacados para esta noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con el clima estable previsto para hoy en Mendoza, se recomienda utilizar ropa ligera pero con capas que puedan adaptarse a cambios leves de temperatura. No olvides el protector solar y mantenerte hidratado durante el transcurso del día al estar al aire libre, dado que aunque las temperaturas no sean extremas, el clima seco puede deshidratar rápidamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

El amanecer se producirá a las 8:34, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:35, permitiendo disfrutar de un día con una duración moderada de luz natural.