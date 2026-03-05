Estado del tiempo para hoy en Santa Fe

El clima matinal en Santa Fe comenzará con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas durante la mañana estarán en un rango desde los 7.9°C, sintiéndose algo fresco, ideal para un abrigo ligero. La probabilidad de precipitaciones es baja, permitiendo un inicio de jornada relativamente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima se mantendrá con condiciones similares, aunque se espera un leve aumento en la temperatura alcanzando los 18.5°C. A medida que transcurra el día, los vientos aumentarán su velocidad, con ráfagas de hasta 21 km/h. La humedad relativa estará alrededor del 40%, contribuyendo a que el ambiente sea agradable y no demasiado pesado.

Nota: Se recomienda no olvidar protección solar ligera, ya que los rayos de sol pueden ser dañinos aun en días parcialmente nublados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

El amanecer en Santa Fe será a las 07:59, y el sol se pondrá a las 18:06. Disfruta del día con suficiente luz natural.