Platense vs. Santa Fe EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Platense y Santa Fe por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Platense vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.
¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Platense y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Platense vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Platense recibe a Santa Fe por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Vicente López y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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