En la Ciudad De Buenos Aires, este viernes 6 de marzo de 2026, el clima por la mañana estará marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que el viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad relativa alcanzará el 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el clima no presentará grandes variaciones. Las temperaturas subirán hasta 16°C, acompañadas por vientos que podrían llegar a los 11 km/h. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que sugiere una tarde estable.

Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con vientos moderados. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 16°C, ofreciendo una noche templada con vientos de hasta 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Recuerde mantener la hidratación debido a la humedad, y llevar una chaqueta ligera durante la mañana y al anochecer debido a las bajas temperaturas. En caso de realizar actividades al aire libre, considere la baja probabilidad de lluvias.