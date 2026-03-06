Pronóstico del clima para la mañana en Córdoba

El día en Córdoba inicia con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de alrededor de 7.3°C. La humedad estará en un 54%, lo que contribuirá a un ambiente relativamente seco. Durante las primeras horas del día, esperamos vientos con ráfagas de hasta 15 km/h, brindando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán, presentando cielos mayormente despejados. Las temperaturas se elevarán a un máximo de 21.9°C, proporcionando una tarde cálida. A medida que avance la noche, la nubosidad aumentará ligeramente, ofreciendo una noche serena con temperaturas descendiendo gradualmente. Los vientos se mantendrán estables, alcanzando velocidades máximas de 19 km/h, lo que garantiza una noche agradable.