Hoy en La Rioja, el clima estará mayormente despejado durante la mañana, lo que permitirá disfrutar del entorno al aire libre. La temperatura mínima será de 6°C, lo que habilita un comienzo de día fresco y acogedor. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, predominando una leve brisa que refrescará el cálido inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá sin cambios significativos, aunque el cielo presentará algunas nubes, lo que añade un toque de dramatismo al panorama vespertino. A lo largo de la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.1°C, proporcionando comodidad para actividades exteriores. Sin embargo, a medida que avance la noche, es probable que la temperatura descienda gradualmente. La humedad máxima prevista estará en torno al 70% al fin del día, aportando una sensación de frescura en el ambiente. El viento será ligero, ofreciendo condiciones agradables para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

Observaciones astronómicas para La Rioja

El sol hará su entrada a las 08:18 AM y se despedirá hacia el horizonte a las 18:35 PM este viernes 6 de marzo de 2026, garantizando un día lleno de luz y calidez.