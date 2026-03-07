Lluvia en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica, con nubes persistentes, lluvias de variada intensidad y ráfagas destacadas. Según los últimos reportes meteorológicos, un sistema frontal activo continúa generando precipitaciones intermitentes y un notable enfriamiento en toda la región.

Jueves y viernes: el pico de inestabilidad

Las primeras lluvias comenzaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, con probabilidades que escalaron del 10% al 70% a medida que avanza la jornada. Estas precipitaciones fueron mayormente aisladas, pero pueden presentarse en forma de chaparrones breves acompañados de actividad eléctrica y viento persistente.

El descenso térmico fue notable: el viernes la máxima rondó los 26°C, mientras que la mínima se ubicó cerca de los 19°C, resultado del arrastre de aire más frío detrás del frente.

Además, se esperaron ráfagas de entre 42 y 50 km/h, una constante que se mantendrá durante todo el fin de semana y que puede generar molestias al aire libre.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Sábado: empieza a estabilizar, pero seguirá fresco

El sábado mostrará una mejora paulatina. Por la mañana podrían persistir algunos chaparrones residuales, aunque la tendencia es hacia un descenso en la probabilidad de lluvias, que quedará cerca del 10% hacia la tarde.

Aun así, el cielo continuará mayormente nublado y el ambiente será fresco, con una máxima cercana a los 27°C y una mínima de 17°C. El viento seguirá siendo protagonista, manteniendo ráfagas moderadas que reforzarán la sensación de inestabilidad.

Domingo: el día más aprovechable

Para el domingo, el panorama mejora de manera más clara. Aunque el cielo se mostrará parcialmente nublado, ya no se esperan lluvias en el AMBA, lo que abre la puerta para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con una máxima prevista de 24°C y una mínima de 16°C. El viento seguirá actuando, pero con menor incidencia, generando una jornada más estable y confortable.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Qué explica este escenario?

La combinación de un sistema frontal frío, humedad abundante y circulación de viento del sudeste favorece un ambiente cargado y nuboso. Estos factores permiten la formación de lluvias intermitentes y mantienen las temperaturas contenidas, un patrón típico de transiciones estacionales.

Recomendaciones