En la mañana de este sábado en Chubut, se espera un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, lo que nos indica que será un comienzo del día relativamente frío. La clima esperada es una transición hacia un tiempo levemente más cálido a medida que el día avanza.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán con un cielo que seguirá mostrando algunas nubes, sin embargo, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 14.7°C. Los vientos en la región soplarán a una velocidad media de 22 km/h, principalmente del sector oeste, lo que generará una sensación térmica fresca. La humedad relativa se prevé esté presente a lo largo del día, sin precipitaciones previstas, brindando un clima seco.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas, es relevante notar que el amanecer está calculado para las 08:49, mientras que el anochecer se estima a las 17:51, lo cual proporciona un día relativamente corto de luz natural. Una importante fase lunar creciente será visible, aportando un escenario ideal para la observación del cielo nocturno.