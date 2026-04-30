Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 28 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 24 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 20 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 33 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:46
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 34m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:46 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 33 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 29 - 47 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 29 - 51 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 33 - 55 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 33 - 56 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 33 - 58 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 29 - 55 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 24 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.