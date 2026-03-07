Para este sábado 7 de marzo de 2026, el clima en Corrientes estará pasado por un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas serán frías por la mañana, alcanzando un mínimo de 8.2°C. La humedad relativa será considerable, y los vientos soplarán a una velocidad moderada de 9 km/h, acompañando la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, la temperatura incrementará gradualmente, pudiendo llegar hasta un máximo de 18.8°C. El cielo continuará mayormente parcialmente nuboso, lo cual proporcionará un clima ideal para actividades al aire libre. Se espera que el viento se mantenga suave, sin superar los 9 km/h. La noche traerá temperaturas más frescas, por lo que se recomienda una vestimenta adecuada.

Observaciones astronómicas para hoy

El sol saldrá a las 07:42 y se ocultará a las 18:08 este sábado 7 de marzo de 2026. La fase lunar estará en cuarto creciente, ofreciendo una buena oportunidad para la observación del cielo nocturno cuando el clima lo permita.