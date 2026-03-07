Hoy en Salta, el clima comienza con un pronóstico de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán alrededor de los 3.4°C, mientras que el viento alcanzará una velocidad máxima de 8 km/h. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, ya que las condiciones serán relativamente estables. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero para salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con su aspecto parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán hasta un máximo de 21.2°C, proporcionando una sensación térmica confortable. El viento podría intensificarse un poco, con ráfagas alcanzando los 9 km/h. La humedad rondará el 47%, manteniendo el ambiente un tanto fresco más hacia el anochecer.

Es importante tener en cuenta la variación de temperatura a lo largo del día, ya que por momentos puede sentirse ligeramente más frío de lo esperado. A aquellas personas que planean actividades al aire libre, se les sugiere considerar llevar ropa que se adapte a estas condiciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a partir de las 08:03 horas en la mañana, un poco más tarde de lo habitual debido a las condiciones de nubosidad. Por la tarde, se ocultará a las 18:40 horas. Estos tiempos de amanecer y atardecer ofrecen una oportunidad perfecta para los amantes de las observaciones astronómicas.