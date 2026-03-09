El clima en Buenos Aires para este lunes 9 de marzo de 2026 presenta un escenario meteorológico parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará los 5.6°C. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá una jornada tranquila en términos de humedad. El pronóstico indica vientos moderados con velocidades de hasta 10 km/h, contribuyendo a un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Se recomienda llevar un abrigo liviano para aquellos que planifiquen salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se espera que las temperaturas asciendan hacia una máxima de 15.7°C. Las condiciones permanecerán parcialmente nubosas, y la probabilidad de que haya lluvias sigue siendo baja. A pesar de la nubosidad, los niveles de humedad se mantendrán cómodos, rondando el 55% en su punto más bajo. Los vientos, provenientes del NNW, tomarán velocidad durante las horas pico del día, pero no superarán los 21 km/h.