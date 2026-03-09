Pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo de 2026 en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comenzará con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8.6°C, proporcionando un clima fresco para iniciar la jornada. No se esperan lluvias durante la mañana, lo cual es ideal para quienes necesitan salir temprano de casa. La humedad estará alrededor del 62%, y se percibirán vientos ligeros desde el noreste con una velocidad máxima de 3.6 km/h, por lo que el uso de un abrigo será aconsejable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el tiempo seguirá siendo parcialmente nublado con una temperatura que alcanzará su máxima en 16°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá al 62%, haciendo que el clima sea algo más templado. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero permanecerán agradables.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dada la nubosidad parcial del día, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. No obstante, se sugiere llevar un paraguas plegable por si el viento hace aumentar la nubosidad hacia última hora. Además, es importante mantenerse hidratado e utilizar protector solar, incluso en días nublados como hoy.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:57 y se pondrá a las 18:50.