El clima hoy en La Pampa iniciará con un amanecer despejado a las 08:25, un horario perfecto para actividades al aire libre. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 7.1°C y los 18.4°C. La humedad alcanzará un 79%, mientras que los vientos tendrán una velocidad media de 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al caer la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, pero con una ligera baja en la temperatura, rondando los 14.2°C. Las velocidades del viento ascenderán ligeramente a 18 km/h hacia la noche. Se espera que el sol se ponga alrededor de las 18:08, ofreciendo un atardecer sereno sin precipitaciones.

Se recomienda aprovechar la tarde para paseos familiares o para realizar tareas al aire libre, siempre con protección solar moderada.