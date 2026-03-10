Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires, el cual estará marcado por temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados, mientras que las máximas no superarán los 27 °C, dando los primeros vestigios de la inminente llegada del otoño.

En su informe, el SMN advirtió que en el horizonte podrían volver las lluvias a CABA, mientras que en otras regiones del país sí está confirmada la llegada de tormentas fuertes.

Qué día podría llover en CABA

El pronóstico del ente climático indica que podría llover el jueves 12 de marzo. Para dicha jornada se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C, además, habrá hasta 10% de probabilidades de lluvias durante la mañana y la tarde, por lo que es recomendable salir de casa con paraguas.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Miércoles 11 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. El cielo estará algo nublado durante todo el día y se esperan fuertes ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Jueves 12 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 25 °C con un cielo parcialmente nublado. Habrá 10% de probabilidades de lluvias durante la mañana y la tarde.

Viernes 13 de marzo : temperatura mínima de 20 °C y máxima de 26 °C. El cielo estará nublado toda la jornada. No se esperan lluvias ni fuertes ráfagas.

Sábado 14 de marzo : mínima de 21 °C y máxima de 27 °C, acompañado de un cielo que irá de parcial a mayormente nublado.

Domingo 15 de marzo: la mínima será de 20 grados, mientras que la máxima será de 27 °C. No se esperan precipitaciones y el día estará algo nublado.

Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que se presentarán durante este miércoles y podrían extenderse hacia el jueves e incluso el fin de semana.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. Estas condiciones podrían provocar inundaciones temporarias y afectar el desarrollo normal de actividades al aire libre. A continuación, las provincias y localidades afectadas: