¿Se acercan las tormentas?: cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su informe sobre el clima en la Ciudad, donde se comienza a sentir la inminente llegada del otoño. Qué día de la semana podría haber precipitaciones y qué pasa en el resto del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires, el cual estará marcado por temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados, mientras que las máximas no superarán los 27 °C, dando los primeros vestigios de la inminente llegada del otoño.
En su informe, el SMN advirtió que en el horizonte podrían volver las lluvias a CABA, mientras que en otras regiones del país sí está confirmada la llegada de tormentas fuertes.
Qué día podría llover en CABA
El pronóstico del ente climático indica que podría llover el jueves 12 de marzo. Para dicha jornada se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C, además, habrá hasta 10% de probabilidades de lluvias durante la mañana y la tarde, por lo que es recomendable salir de casa con paraguas.
Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires
- Miércoles 11 de marzo: mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. El cielo estará algo nublado durante todo el día y se esperan fuertes ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
- Jueves 12 de marzo: mínima de 19 °C y máxima de 25 °C con un cielo parcialmente nublado. Habrá 10% de probabilidades de lluvias durante la mañana y la tarde.
- Viernes 13 de marzo: temperatura mínima de 20 °C y máxima de 26 °C. El cielo estará nublado toda la jornada. No se esperan lluvias ni fuertes ráfagas.
- Sábado 14 de marzo: mínima de 21 °C y máxima de 27 °C, acompañado de un cielo que irá de parcial a mayormente nublado.
- Domingo 15 de marzo: la mínima será de 20 grados, mientras que la máxima será de 27 °C. No se esperan precipitaciones y el día estará algo nublado.
Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que se presentarán durante este miércoles y podrían extenderse hacia el jueves e incluso el fin de semana.
El fenómeno meteorológico estará acompañado por fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. Estas condiciones podrían provocar inundaciones temporarias y afectar el desarrollo normal de actividades al aire libre. A continuación, las provincias y localidades afectadas:
- Chaco: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes.
- Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño, Bermejo, Matacos, Ramón Lista.
- Salta: Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán, Pre Puna de Santa Victoria, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria, Rivadavia, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Jujuy: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.
- Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel.
- Misiones: Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.