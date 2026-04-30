Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 44m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Norte 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sureste 4 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Este 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Este 5 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 6 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 8 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Noreste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noreste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.