El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 44m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sur 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Norte 0 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Norte 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Norte 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 3 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Este 3 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|13°
|13°
|Este 5 - 7 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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