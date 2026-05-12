Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 23°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:49 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Neblina
03:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 2 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 5 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Este 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.