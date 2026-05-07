Siguen las alertas para este jueves 7 de mayo:

Lluvias y tormentas en el AMBA. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas de distintos niveles para este jueves y varias provincias del país podrían verse afectadas por tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

Según el mapa difundido por el organismo, las zonas bajo alerta amarilla y naranja se concentran principalmente en el centro y norte de Argentina, aunque también hay advertencias en sectores de la Patagonia.

Las áreas marcadas en color naranja corresponden a regiones donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos, con tormentas localmente fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Entre las provincias alcanzadas aparecen sectores de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y zonas cercanas del litoral.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

En tanto, la alerta amarilla abarca una amplia franja del país e incluye provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y parte del NOA. Allí podrían registrarse lluvias persistentes, ráfagas intensas y tormentas aisladas.

Por otro lado, algunas zonas del sur argentino se mantienen bajo advertencias por viento, especialmente en sectores de la Patagonia, donde las ráfagas podrían superar velocidades importantes durante la jornada.

Llegan días muy ventosos y empeora la sensación térmica

Además de la lluvia en el AMBA, el otro gran protagonista del pronóstico será el viento. Se esperan días muy ventosos, con ráfagas que no solo acompañarán a las tormentas, sino que continuarán incluso después de que las lluvias pierdan intensidad.

El aumento del viento tendrá un doble efecto: por un lado, potenciar la fuerza de las tormentas y, por otro, hacer descender la sensación térmica, especialmente durante la noche y la madrugada. Este combo comenzará a sentirse con más fuerza hacia el final del período inestable.

Lluvias y tormentas en el AMBA. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

¿Hasta cuándo llueve y cuándo mejora el tiempo?

Las lluvias intermitentes se extenderán hasta el viernes, aunque no con la misma intensidad de principio a fin. La mejora llegará de manera gradual, primero con una disminución de las precipitaciones y luego con el ingreso del aire frío que estabilizará la atmósfera.

Hacia el cierre del período, el pronóstico indica menos lluvias, cielos parcialmente nublados y temperaturas más bajas, dando por finalizado el tramo más activo del mal tiempo. Sin embargo, el clima seguirá fresco y ventoso, dejando en claro que el cambio llegó para quedarse.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad

Jueves 7 de mayo : temperatura mínima de 15 °C y máxima de 20 °C. Lloverá durante todo el día. También se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Ráfagas de hasta 59 km/h y 40% de probabilidad de lluvias todo el día.

Sábado 9 de mayo: 9 °C de mínima y 14 °C de máxima con vientos fuertes y grandes chances de lluvias.

Domingo 10 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Cielo despejado y sin lluvias ni vientos fuertes.

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