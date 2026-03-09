Las tormentas volverán y romperán la estabilidad atmosférica que hay en Buenos Aires. Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana atraviesan un período de marcada estabilidad atmosférica. De acuerdo con el análisis meteorológico, la situación responde a la presencia de un sistema de alta presión estacionado sobre el océano Atlántico, que actúa como un bloqueo e impide el avance de sistemas de tormentas hacia la región.

Durante el transcurso de esta semana no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo. Predominarán los vientos del este, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h, mientras que las temperaturas máximas se mantendrán en un rango templado, entre los 24 y 26 °C.

El clima estará templado y agradable durante el resto de la semana en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

El pronóstico del clima para este fin de semana en CABA y el AMBA

Jueves 12 y viernes 13 de marzo : se espera un período de inestabilidad. Hay un 60% de probabilidad de lluvias débiles, con una caída estimada de 0.3 mm. La temperatura máxima será de 25 °C y la mínima de 20 °C.

Fin de semana: el sábado 14 estará mayormente nublado con una máxima de 27 °C, mientras que el domingo 15 el cielo estará despejado y la temperatura subirá hasta los 31 °C.

La llegada de las lluvias y tormentas

El panorama comenzaría a modificarse a partir del lunes 16 de marzo, cuando se prevé el debilitamiento de este bloqueo atmosférico y el ingreso de un frente de inestabilidad acompañado por un aumento marcado de la temperatura.

Las lluvias y las tormentas reaparecerían recién el próximo 16 de marzo en la provincia de Buenos Aires y alrededores. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Lunes 16 de marzo : se perfila como la jornada más calurosa e inestable. La temperatura máxima alcanzaría los 33 °C, con una mínima de 24 °C. Se prevé la probabilidad de tormentas eléctricas cercana al 50%, con una precipitación estimada de 3,8 mm y ráfagas de viento que podrían llegar a los 43 km/h.

Martes 17 de marzo : las condiciones de inestabilidad continuarían, con tormentas eléctricas y una probabilidad de ocurrencia del 50%. La temperatura máxima descendería a 29 °C, mientras que la mínima rondaría los 23 °C.

Miércoles 18 de marzo: el tiempo inestable persistiría con tormentas eléctricas (50% de probabilidad). Las temperaturas seguirían en descenso, con una máxima estimada en 26 °C y una mínima de 21 °C.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes