En Buenos Aires, el día comenzará con el clima mayormente despejado y ráfagas de viento de hasta 21 km/h. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, proporcionando un ambiente fresco en la mañana. La humedad se mantendrá en un nivel mínimo del 55%, asegurando un clima seco en general.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. Se espera que los vientos se mantengan cerca de los 21 km/h, brindando un aire fresco y agradable hacia el final del día. La humedad alcanzará un máximo de 92% hacia la noche. No hay pronóstico de precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.