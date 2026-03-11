En la ciudad de San Juan, el clima de la mañana se presenta con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondarán los 30.05°C, lo que indica una mañana fresca. La humedad se mantendrá baja en un 33%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. Este tipo de mañana es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tome precaución con el sol.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, el clima seguirá con cielos parcialmente nublados, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. La brisa será más intensa durante la tarde, con ráfagas de hasta 17 km/h. Ya entrada la noche, el descenso de temperaturas será notorio, ideal para dedicar tiempo en casa y disfrutar de una taza de té caliente.

Nota: Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir en la tarde debido al descenso de la temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

No olvides llevar protección solar si planeas actividades al aire libre durante el día y, al caer la tarde, llevar una chaqueta ligera.