Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Clima diario
Hoy en La Pampa, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, brindando un ambiente fresco al amanecer. El viento soplará con una velocidad media de 14 km/h, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja. Recomendamos llevar un abrigo ligero si planea salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Por la tarde, las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.4°C. El viento continuará presente, esta vez con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h. La noche se mantendrá con condiciones similares, y la humedad relativa rondará el 40%, lo cual no genera molestias adicionales en el ambiente. El día finalizará con una puesta de sol alrededor de las 18:08, proporcionando un cierre tranquilo a la jornada.
Observaciones astronómicas: El día comenzará con el amanecer a las 08:25, mientras que la luna ofrecerá su espectáculo desde las 07:59 hasta las 17:21, momento en el que se ocultará.
La realidad climática puede variar, y se recomienda estar atento a los informes actualizados para planificar su día.