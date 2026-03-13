Hoy en La Pampa, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, brindando un ambiente fresco al amanecer. El viento soplará con una velocidad media de 14 km/h, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja. Recomendamos llevar un abrigo ligero si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.4°C. El viento continuará presente, esta vez con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h. La noche se mantendrá con condiciones similares, y la humedad relativa rondará el 40%, lo cual no genera molestias adicionales en el ambiente. El día finalizará con una puesta de sol alrededor de las 18:08, proporcionando un cierre tranquilo a la jornada.

Observaciones astronómicas: El día comenzará con el amanecer a las 08:25, mientras que la luna ofrecerá su espectáculo desde las 07:59 hasta las 17:21, momento en el que se ocultará.

La realidad climática puede variar, y se recomienda estar atento a los informes actualizados para planificar su día.