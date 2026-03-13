Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Clima hoy
Hoy en Río Negro, esperamos un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará 17.1°C. La clima promete ser variado, así que te recomendamos llevar un abrigo ligero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde, el clima se mantendrá nublado y la temperatura continuará subiéndose hasta alcanzar los niveles más altos del día. La velocidad media del viento se estima en 22 km/h, trayendo consigo algunas brisas frescas. La humedad será notable, alcanzando un 82%, por lo tanto, es un buen momento para hidratarse bien.
Al caer la noche, las condiciones seguirán siendo similares, siendo poco probable que intervenga algún fenómeno meteorológico significativo. El día promete cerrar sin sorpresas en cuanto al clima se refiere, aunque siempre es bueno estar preparados.
Nota: Mantente informado con nuestras actualizaciones periódicas y previsiones especiales.