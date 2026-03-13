Lluvias y tormentas intensas. Foto: IA/Canal26

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el avance de un frente de tormentas que traerá nubes oscuras, lluvias intensas, actividad eléctrica y vientos inestables en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 18 milímetros en algunas zonas.

Un temporal que se extenderá por varios días

De acuerdo con el SMN, el episodio de inestabilidad comenzará el viernes por la tarde, cuando las primeras tormentas afecten el sur bonaerense. Entre las localidades que podrían registrar las primeras lluvias se encuentran Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Dorrego.

Un temporal que se extenderá por varios días. Foto: Foto generada con IA

Durante el sábado, las precipitaciones se desplazarán hacia el sudeste, el centro y el noroeste de la provincia. Si bien el domingo podría presentar una leve mejora en las condiciones del tiempo, el panorama volverá a complicarse entre la noche de ese día y la madrugada del lunes, cuando se espera un nuevo ingreso de tormentas más intensas.

Para ese momento, el sistema de lluvias abarcaría gran parte del territorio bonaerense y alcanzaría también a la Ciudad de Buenos Aires alrededor del mediodía del lunes.

El martes, en tanto, las condiciones inestables continuarían y el temporal podría intensificarse nuevamente, con lluvias persistentes sobre diferentes sectores de la provincia.

Se aproximan 72 horas de tormentas.

Pese a la seguidilla de jornadas con clima inestable y temperaturas algo más bajas, el SMN anticipa que el inicio de la próxima semana será caluroso, con máximas que podrían llegar hasta los 32°C.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Aunque gran parte de la provincia comenzará a registrar lluvias durante el fin de semana, en la Ciudad de Buenos Aires las precipitaciones más importantes se sentirán recién a partir de los primeros días de la próxima semana.

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

El SMN difundió el siguiente pronóstico extendido para CABA: