El clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana

Para este sábado 14 de marzo de 2026, Ciudad de Buenos Aires amanecerá con clima despejado y una temperatura mínima de 8.6°C, alcanzando una máxima de 16°C durante el día. Aunque el día comenzará con cielos parcialmente cubiertos, se prevé un ambiente tranquilo y sin precipitaciones al menos durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Al caer la tarde, los vientos serán una constante, con velocidades máximas de hasta 8 km/h. Además, la humedad rondará el 62%, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente. Durante la noche, los cielos seguirán parcialmente claros, sin lluvias a la vista.

Observaciones astronómicas

Salida del sol: 07:57 AM, Puesta del sol: 17:04 PM. No hay recomendaciones específicas para eventos meteorológicos adversos, pero siempre se recomienda a los residentes estar atentos a posibles actualizaciones del clima.