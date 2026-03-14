Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Clima General
El clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana
Para este sábado 14 de marzo de 2026, Ciudad de Buenos Aires amanecerá con clima despejado y una temperatura mínima de 8.6°C, alcanzando una máxima de 16°C durante el día. Aunque el día comenzará con cielos parcialmente cubiertos, se prevé un ambiente tranquilo y sin precipitaciones al menos durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Al caer la tarde, los vientos serán una constante, con velocidades máximas de hasta 8 km/h. Además, la humedad rondará el 62%, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente. Durante la noche, los cielos seguirán parcialmente claros, sin lluvias a la vista.
Observaciones astronómicas
Salida del sol: 07:57 AM, Puesta del sol: 17:04 PM. No hay recomendaciones específicas para eventos meteorológicos adversos, pero siempre se recomienda a los residentes estar atentos a posibles actualizaciones del clima.