Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Clima en Neuquén
Pronóstico del clima en Neuquén para hoy por la mañana
Durante la mañana de este jueves en Neuquén, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperatura mínima cercana a los 4.9°C. A lo largo de la jornada, los vientos del noroeste serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 13 km/h. La clima se mantiene estable, con escasas probabilidades de precipitaciones durante este segmento del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Para la tarde y noche, el escenario climático seguirá con una situación similar. Las temperaturas aumentarán hasta aproximadamente 17°C, manteniéndose el clima parcialmente nuboso. Aunque no hay pronóstico de lluvia, la humedad del aire estará presente, alcanzando niveles máximos cercanos al 75%. Se aconseja a los habitantes de Neuquén tomar precauciones si planean actividades al aire libre, considerando las condiciones ventosas y la temperatura en descenso hacia la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Neuquén será a las 08:47 y el ocaso a las 18:16. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día de luz moderadamente más largo en este periodo del año.