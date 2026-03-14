Pronóstico del clima en Neuquén para hoy por la mañana

Durante la mañana de este jueves en Neuquén, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperatura mínima cercana a los 4.9°C. A lo largo de la jornada, los vientos del noroeste serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 13 km/h. La clima se mantiene estable, con escasas probabilidades de precipitaciones durante este segmento del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el escenario climático seguirá con una situación similar. Las temperaturas aumentarán hasta aproximadamente 17°C, manteniéndose el clima parcialmente nuboso. Aunque no hay pronóstico de lluvia, la humedad del aire estará presente, alcanzando niveles máximos cercanos al 75%. Se aconseja a los habitantes de Neuquén tomar precauciones si planean actividades al aire libre, considerando las condiciones ventosas y la temperatura en descenso hacia la noche.

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En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Neuquén será a las 08:47 y el ocaso a las 18:16. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día de luz moderadamente más largo en este periodo del año.