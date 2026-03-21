Este clima, al comenzar el día en Catamarca, se caracteriza por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que partirán desde los 6.4°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es importante considerar que la velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, lo cual puede intensificar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Mientras transcurra la tarde y llegue la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Se espera que los termómetros marquen un aumento, alcanzando un máximo de 23.7°C. La humedad relativa será del 37%, algo que puede traer una sensación algo seca. A pesar de que no se esperan lluvias, será un buen momento para realizar actividades al aire libre hacia el final del día.

La recomendación para los residentes de Catamarca es estar preparados para un día mayormente templado, sin cambios bruscos en el tiempo.