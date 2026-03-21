Hoy en Neuquén, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde un mínimo de 4.9°C hasta un máximo de 17°C en el transcurso del día. Se prevé que los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, generando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las condiciones climáticas continuarán similares, predominando las nubes. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas. La humedad relativa estará presente, alcanzando niveles de 75%. Durante la noche, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo vistas a momentos estelares con una presión atmosférica estable.

Consejos: Dada la variabilidad del tiempo, es recomendable llevar un abrigo ligero durante las salidas vespertinas. El viento cálido del oeste podría no ser muy perceptible, pero mantener una chaqueta a mano podría ser útil.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

La salida del sol está prevista a las 08:47 mientras que el ocaso sucederá a las 18:16. Con estas horas clave, los entusiastas de las observaciones astronómicas tendrán tiempo suficiente para prepararse y disfrutar de las actividades nocturnas bajo un cielo probablemente claro al final del día.