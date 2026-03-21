Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima hoy
Hoy en Neuquén, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde un mínimo de 4.9°C hasta un máximo de 17°C en el transcurso del día. Se prevé que los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, generando un ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde, las condiciones climáticas continuarán similares, predominando las nubes. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas. La humedad relativa estará presente, alcanzando niveles de 75%. Durante la noche, el cielo se despejará parcialmente, permitiendo vistas a momentos estelares con una presión atmosférica estable.
Consejos: Dada la variabilidad del tiempo, es recomendable llevar un abrigo ligero durante las salidas vespertinas. El viento cálido del oeste podría no ser muy perceptible, pero mantener una chaqueta a mano podría ser útil.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026
La salida del sol está prevista a las 08:47 mientras que el ocaso sucederá a las 18:16. Con estas horas clave, los entusiastas de las observaciones astronómicas tendrán tiempo suficiente para prepararse y disfrutar de las actividades nocturnas bajo un cielo probablemente claro al final del día.