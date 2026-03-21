Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima de Salta
Pronóstico del tiempo en Salta para la mañana
Hoy en Salta, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C. La humedad se mantendrá alrededor del 47%, asegurando un ambiente relativamente seco. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y noche, se espera que las nubes comiencen a dispersarse, permitiendo momentos de claridad esporádicos. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimas cercanas a los 3.4°C. A medida que avance la noche, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h. Aunque no se anticipa lluvia significativa, el ambiente se sentirá más fresco, invitando a considerar abrigarse adecuadamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026
El sol en Salta se elevará a las 08:03 y se ocultará a las 18:40 horas, brindando un digno ejemplo del hermoso espectáculo natural de la región. Durante el día, se podrá disfrutar de una media de luz solar intensa; una experiencia ideal para quienes planean actividades al aire libre.