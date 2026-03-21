Pronóstico del tiempo en Salta para la mañana

Hoy en Salta, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C. La humedad se mantendrá alrededor del 47%, asegurando un ambiente relativamente seco. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, se espera que las nubes comiencen a dispersarse, permitiendo momentos de claridad esporádicos. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimas cercanas a los 3.4°C. A medida que avance la noche, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h. Aunque no se anticipa lluvia significativa, el ambiente se sentirá más fresco, invitando a considerar abrigarse adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

El sol en Salta se elevará a las 08:03 y se ocultará a las 18:40 horas, brindando un digno ejemplo del hermoso espectáculo natural de la región. Durante el día, se podrá disfrutar de una media de luz solar intensa; una experiencia ideal para quienes planean actividades al aire libre.