En la mañana de hoy en Santa Cruz, se anticipa un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 3.4°C. La humedad será variable, acompañada de vientos que podrían alcanzar los 25 km/h. Es un día donde la nubosidad jugará un papel esencial, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas no cambiarán drásticamente. Se espera que las temperaturas máximas no superen los 7.3°C. El cielo continuará presentando intervalos nubosos, con la posibilidad de aperturas ocasionales. Los vientos mantendrán su presencia, pero con una ligera disminución en intensidad. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se decide realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Santa Cruz está previsto para las 09:40, mientras que el atardecer se producirá a las 17:34. Es un día ideal para quienes disfrutan de contemplar el firmamento, esperando cielos despejados en algunos momentos del día.